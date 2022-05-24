Український виконавець Позитив зізнався, чи є сьогодні в артистів гонорари. Він поділився, на що живе в час війни.
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Позитив про заробіток артистів
Репер розповів, що всі кошти, які отримують артисти, віддаються на потреби військових чи гуманітарну допомогу. Тоді як розмови про гонорари й заробіток, на його думку, сьогодні не на часі.
Я точно знаю, що зараз в артистів дуже складно з гонорарами. І насправді всі кошти, які вони там приймають, це точно не для артистів. Зараз це йде дійсно на ЗСУ чи куди вони там їх збирають. Я точно знаю, що зараз артисти у нас всі працюють безкоштовно. Це правильно, наразі це не на часі,
– зізнався Позитив.
Чоловік додав, що живе коштом "фінансової подушки", яку накопичив за час кар'єри: "Я тільки витрачаю зараз гроші й точно не заробляю, але я розумію, що зараз багато хто також в такому стані. Є моменти, які треба пережити й зараз ми так і робимо".
Що інші зірки кажуть про заробіток
- Ірина Горова підтвердила, що українські зірки сьогодні працюють за "їжу та ідею". Оскільки організатори виступів чи концертів максимально можуть заплатити за проїзд та певний райдер знаменитості.
- Шоумен Юрій Горбунов зізнавався, що не має заробітку. Він проводить заходи для українців, а також волонтерить. Телеведучий розповідав, що "з кожним разом важче діставати гроші" на певні потреби.
- Дохід телеведучого Ігоря Кондратюка сьогодні – це пенсія. Наразі він не має роботи, а тому лиш витрачає гроші на підтримку України: "Зараз нема на чому заробляти. Я з 14 березня вийшов на пенсію. В це важко повірити, і я не хочу в це вірити. Коли тобі за 60 років, трошки повільніше тече час і совість затупляється. Дружина за стіною каже: тобі треба заробляти, треба щось робити".