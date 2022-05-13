Український телеведучий Юрій Горбунов розповів, що наразі у нього немає можливості заробляти кошти. Натомість він лише витрачає на ЗСУ.

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Юрій Горбунов про заробіток

"А як я можу зараз заробляти? Зараз, може, бізнесмени, які мають свої супермаркети чи хтось на ринку заробляє. Ми зараз ніяк не заробляємо, тільки витрачаємо, але це трати, які є внеском в перемогу. Не може бути зараз людей в нашій країні, які не роблять внеску в перемогу. Інакше це не громадяни нашої країни", – вважає телеведучий.

Шоумен додав, що зараз ті, хто віддавали на благодійність, можуть віддавати значно менше. Але й це не применшує їхній внесок.

Звичайно, раніше той, хто може віддати кілька тисяч доларів зараз віддає кілька тисяч гривень. Зараз люди розкрили свої подушки, заначки, але вони все одно витрачають на армію,

– поділився Юрій Горбунов.

Продюсер розповів, що працює в спілці підприємців кіно і телеіндустрії. У ній є бізнесмени, які купують машини швидкої допомоги, передають їх у лікарні. Юрій зізнався, що коли прибуває до військових, не має часу й зробити фото, бо "все у такому режимі, що треба не на зараз, а на вчора".

"Всі сходяться на думці, що з кожним тижнем важче й важче діставати гроші й важко знаходити людей, в яких є ще щось віддати й важко це купувати, не кажучи вже про те, що зараз величезні черги на митницях з того боку, щоб заїхати в Україну. Це й наші громадяни повертаються, і величезна кількість гуманітарної допомоги й в тому числі фури, бензовози, які завозять паливо. Ситуація змінюється, але стояти осторонь і чекати, коли ми переможемо і заживемо своїм життям, просто сидіти й нічого не робити – це злочин зараз. Кожен повинен щось докладати, робити максимально, що він може", – підсумував Горбунов.

Зауважимо, Ігор Кондратюк також розповідав, що не отримує жодного заробітку. Він додав, що вийшов на пенсію, адже нещодавно йому виповнилось 60.

Повне інтерв'ю Юрія Горбунова: дивіться відео онлайн