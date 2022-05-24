Украинский исполнитель Позитив признался, есть ли сегодня у артистов гонорары. Он поделился, что живет во время войны.

По теме "Смогли вернуть им детство": как Позитив создал проект для детей-переселенцев

Позитив о заработке артистов

Рэпер рассказал, что все средства, получаемые артистами, отдаются на нужды военных или гуманитарную помощь. В то время как разговоры о гонорарах и заработке, по его мнению, сегодня не время.

Я точно знаю, что сейчас у артистов очень тяжело с гонорарами. И действительно все средства, которые они там принимают, это точно не для артистов. Сейчас это действительно идет на ВСУ или куда они там их собирают. Я точно знаю, что сейчас артисты у нас все трудятся бесплатно. Это правильно, пока это не ко времени,

– признался Позитив.

Муж добавил, что живет на средства "финансовой подушки", которую накопил за время карьеры: "Я только трачу сейчас деньги и точно не зарабатываю, но я понимаю, что сейчас многие тоже в таком состоянии. Есть моменты, которые надо пережить и сейчас мы так и делаем".

Что другие звезды говорят о заработке