Чимало українців після початку війни втратили стабільний заробіток, а то й зовсім залишились без доходів. Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк розповів, чи заробляє він.

До слова Я би хотів, щоб 1 вересня діти пішли у школу, – Кондратюк припустив, як довго може бути війна

Чи заробляє зараз Ігор Кондратюк

Ведучий зізнався, що більше витрачає кошти, аніж заробляє. Він поділився, що й сам організовував збір коштів.

"Я зараз тільки витрачаю на волонтерські історії, які мені постійно люди скидають. Не бачу можливості не витрачати. Я ніколи не волонтерив, в сенсі сам не збирав кошти, але довелось зібрати гроші на так звані "бандеромобілі". Люди за 7 годин накидали 205 – 210 тисяч легко. При тому що є ті, хто переслав 18 гривень і сказали: вибачайте. Ви не вибачайтеся, тут історія про те, хто скільки може", – зауважив Ігор Кондратюк.

Також продюсер зізнався, що вийшов на пенсію за віком.

Зараз нема на чому заробляти. Я з 14 березня вийшов на пенсію. В це важко повірити, і я не хочу в це вірити. Коли тобі за 60 років, трошки повільніше тече час і совість затупляється. Дружина за стіною каже: тобі треба заробляти, треба щось робити,

– поділився Кондратюк.

Повне інтерв'ю Ігоря Кондратюка: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, на час війни Ігор Кондратюк переселився до Львова. Він не орендує житло, а оселився в одній з фірм, які віддали свої приміщення для переселенців.