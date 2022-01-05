Володимир розповів цікаві подробиці під час зйомок Improv Live Show, яке навесні покаже "Новий канал".

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Новорічний період в сім'ї Дантеса і Дорофєєвої

Артист поділився, що у зимових святах найбільше любить передноворічний період, коли разом з коханою прикрашає будинок, створює красиву та затишну атмосферу. Адже найцінніше в нашому житті – це час, тому найкрутіше проводити чарівний період разом.

"Ми разом готуємо новорічний стіл: Надя робить крабовий салат, а я – "Олів'є". Разом прикрашаємо ялинку. Я, відверто кажучи, не дуже вмію обирати подарунки. І, взагалі, подарунок – це класно, але час, проведений разом – набагато дорожчий", – сказав Володимир.