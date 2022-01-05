Владимир рассказал интересные подробности во время съемок Improv Live Show, которое весной покажет "Новый канал".

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Новогодний период в семье Дантеса и Дорофеевой

Артист поделился, что в зимних праздниках больше всего любит предновогодний период, когда вместе с любимой украшает дом, создает красивую и уютную атмосферу. Потому что самое ценное в нашей жизни – это время, поэтому круче всего проводить волшебный период вместе.

"Мы вместе готовим новогодний стол: Надя делает крабовый салат, а я – "Оливье". Вместе украшаем елку. Я, откровенно говоря, не очень умею выбирать подарки. И, вообще, подарок – это классно, но время, проведенное вместе – намного дороже", – сказал Владимир.