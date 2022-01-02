Передноворічний період в артистів дуже насичений. Тому музиканти зазвичай після новорічних свят відправляються у відпустку, відпочивають з сім'ями. Найцікавіше про цей період у житті Тараса Тополі – читайте далі.

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Святкування Нового року

Найбільше Тарасу запам'яталися новорічні ночі за часів навчання в школі та на перших курсах університету внутрішніх справ: "Тоді було дуже динамічно, феєрично, а інколи занадто відверто". Зараз все змінилося і часто Тополя зустрічає Новий рік на сцені. Так було й цього року.

Улюблена страва від дружини

Оскільки Тарас і його кохана, співачка Alyosha часто у новорічну ніч працюють, то святкують вдома вже 1 або 2 січня.

Олена готує качку по-пекінськи, бо знає, що я її дуже люблю. Та й не тільки я. Звичайно, на столі є й різні салати. А ще дуже люблю кутю. І на Новий рік, і на Різдво,

– розповів Тополя.



Тарас Тополя з дружиною / Фото з інстаграму артиста

Відпочинок після новорічних свят

На думку родини музиканта, найкращим місцем для відпочинку взимку є теплий Єгипет. І він не сперечається з цією думкою. Цього року сім'я також планує відправитися туди у відпустку.

"Я люблю гори, але взимку я з родиною надаємо перевагу відпочинку біля теплого моря. У цьому питанні для мене важливіші думки коханої та дітей. Однак, якщо є можливість, рекомендую побувати в засніжених горах, покататися на лижах, випити гарячого глінтвейну та відвідати теплу сауну", – звернувся до читачів 24 каналу Тарас.

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Різдвяний плейлист

Тополя не має певного плейлиста для новорічно-різдвяного періоду. Проте в цей час на радіо можна почути треки гурту ABBA. Це загальновідомі різдвяні мотиви, які створюють хороший настрій.

Ялинка в сім'ї Тараса Тополі

Щороку музикант купує живу ялинку в горщику, яка стоїть вдома декілька тижнів. А після свят висаджує її біля свого будинку.

Прикрашаємо ялинку різними іграшками: які діти робили своїми руками, які нам дарували. Навіть з мого дитинства збереглися. Не маємо стилізованих прикрас,

– розповів Тополя.



Тарас Тополя з синами / Фото з інстаграму артиста

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