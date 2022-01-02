У сім'ї Сергія напередодні Нового року більше уваги приділяють подарункам, які готують для дітей. Вокаліст разом із дружиною дарує синові та доньці все, про що вони мріяли протягом року. Про це він розповів ексклюзивно для читачів 24 каналу.

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Подарунки в сім'ї Сергія Танчинця

"Діти завжди отримають бажані подарунки. Варто зазначити, що вони ніколи не просили більше, ніж ми могли їм дати. Настя полюбляє, щоб було багато різних подарунків. Тому, ми купуємо різні солодощі, іграшки, японський чай, який їй дуже подобається. А Лук'ян раніше не казав якихось побажань щодо подарунків, бо був зовсім маленьким. Та цього року ми приготували дещо, що, маю надію, його вразить", – поділився Танчинець.

Також Сергій обмінюється подарунками з дружиною: "Я прислуховуюсь до побажань Ані. Кращий сюрприз – це той, про який ми з нею багато разів говорили. Я надаю перевагу корисним подарункам. Сподіваюся, що мені подарують мотоцикл моєї мрії, але відчуваю, що я сам собі його подарую".



Сергій Танчинець з дружиною / Фото з інстаграму артиста

Зимовий відпочинок Сергія Танчинця

Артист зізнався, що закоханий у Шрі-Ланку. Був там з сім'єю декілька разів: "Один раз ми були там місяць. Коли сідали в літак, то хотілося заплакати, настільки не хотів звідти летіти. Це країна щасливих людей. Людей, в яких може нічого не бути, але вони все одно будуть щасливими. За можливості, я б знову і знову повертався б туди. На мою думку, це одна з найкрутіших країн світу".



Сергій Танчинець на відпочинку з дітьми / Фото з фейсбуку артиста

Та Сергій не оминає увагою й відпочинок в Україні. Разом із родиною хоче відвідати фестиваль "Червене вино", який щороку в січні відбувається в Мукачево. Танчинець вважає, що це ідеальне закінчення зимових свят, можна дегустувати молоде домашнє вино, насолодитися краєвидами зимових Карпат.

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