У шоумена Григорія Решетника троє синів – 8-річний Іван, 4-річний Дмитро і однорічний Сашко. Саме малюки надихають їх Христиною творити дива під Новий Рік. Як це та різдвяні свята відзначають у зірковому сімействі, читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Новорічні традиції в сім'ї Решетників

Григорію, у грудні Ви завжди багато працюєте – телепроєкти, корпоративи, зйомки. Тож коли у Вашій сім'ї починається святковий сезон?

Григорій: Ми починаємо святкувати ще з Дня святого Миколая, готуємо подарунки. У нас є класна традиція прикрашати ялинку перед 19 грудня. Цього року вона в нас нова – ще вища, ще більша, з новим декором. Ялинкою займалась наша мамочка Христиночка.

Христина: Так, ми прикрашали оселю напередодні Дня святого Миколая. Це був сюрприз від мене моїй сім'ї, моїм хлопчикам. Вони абсолютно не знали, яку ялинку я підготувала для них цього року – ні яка вона буде, ні які будуть ялинкові прикраси. Я дуже рада, що сюрприз вдався.

Синам сподобався Ваш сюрприз? І як відреагував наймолодший Сашко, для якого це вже другий Новий рік?

Христина: Вони в такому захваті. Тепер ялинка світиться від ранку до пізньої ночі. Діти, особливо Сашуня, хочуть зняти всі ялинкові прикраси. Це така атмосфера, це такий клас, так душевно.

Сім'я Григорія Решетника біля ялинки / Фото з інстаграму Христини

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Сини не допомагали з декоруванням ялинки? Цим займались лише Ви?

Христина: Хлопці дуже допомагали. Ванічка, найстарший наш, вішав гірлянди, а Дімуся, середній наш синок, чіпляв всі іграшки. Сашуня також допомагав – танцював у шапці Діда Мороза. Йому вся ця історія дуже подобалася.

Чим особлива Ваша новорічна красуня цього року?

Христина: Цьогоріч ялинка в нас стандартного червоного кольору, бо раніше переважали блакитні, білі тони. У нас же всі хлопчики. Цього року я вирішила, що вона повинна бути класична – червоні прикраси, зелена ялинка, дуже висока, пишна.

Христино, Ваші шанувальники знають, що за затишок у домі відповідаєте Ви. Тож чи є у Вашій оселі особливі новорічні прикраси?

Христина: Так, я люблю роботи прикраси з родзинкою, тому підібрала навіть три автомобілі, які везуть ялиночки на собі. Троє хлопців – три автомобілі. У нас також є три коники. Усюди символізм.

Ви зумисне ставите ялинку напередодні Дня святого Миколая, щоб хлопці шукали подарунки під нею, а не під подушками?

Христина: Так, уночі під ялинкою з'явилися подарунки, які вони замовляли в листі. Коли вони вранці прокинулися, то Ваня підбіг і сказав: "Я боюсь сам брати, пішли разом шукати". Ми віримо в магію, у дива. Ми дуже раді, що в нас троє діток, які допомагають з цим.

Сини подружжя Решетників – Іван, Дмитро та Сашко / Фото з інстаграму Христини

Які ще новорічні традиції є у Вашій сім'ї?

Григорій: Є в нас така класна традиція – дивитися новорічний фільм "Один вдома", який хлопці вже майже знають на пам'ять. Однак дивляться ще і ще.

Ми дуже любимо новорічно-різдвяний період, для нас це сімейні свята. У нас багато дітей, вони найбільше чекаю цього періоду.

Як зазвичай зустрічаєте Новий рік – вдома чи на роботі?

Христина: З року в рік стається так, що саме в новорічну ніч нам не вдається бути вдома, бо наш тато завжди працює. Тому ми збираємося зустрічати Новий рік, проводжати старий трішки раніше, десь 30 грудня. Так було й цього року.

Приїхали мої батьки з Івано-Франківська. У новорічну ніч вони теж були з нами. Ми гарно зібралися провести 2021 рік і зустріти 2022.

Тут варто додати, у новорічну ніч Григорій Решетник працював у 5-зірковому комплексі в Трускавці. На вечірці його супроводжувала дружина Христина, яка обрала вбрання кольору електрик від українського бренду Gasanova.

Григорій Решетник з дружиною Христиною у новорічну ніч / Фото з інстаграму шоумена

Христино, за новорічний стіл відповідали Ви? Які фірмові страви готували?

Христина: Новорічний стіл готувала я. Були і легкі закуски, і, звичайно, ж олів'є, яке любить мій коханий. Були і цікавинки – паштет з тунця, різдвяна індичка. Обов'язково багато мандарин, шампанське.

Як і з ким Решетники святкують Різдво

Де традиційно святкуєте Різдво? І як відзначатимете цього року?

Христина: Різдво – це сімейне свято, оскільки я родом з Західної України, з Івано-Франківська. Тому Різдво ми намагаємося зустрічати там, у батьків, у прадідуся. Ми збираємося за одним столом, дідусь готує кутю. У нас дуже велика родина, тож Різдво дуже об'єднує. Ми колядуємо, дітки наші колядують, щедрують.

Дуже чекаємо саме різдвяних свят, бо це атмосферний період, коли ми дійсно можемо відпочити. Тому що нелегкий, складний у плані роботи був цей рік. Дуже багато сталося у професійному плані і в коханого, і в мене. Тому ми заслужили на такий відпочинок. Дуже чекаємо цих поїздок.

Ваші сини вже готуються до Різдва, вчать колядки?

Григорій: Дітки наші вчать різні щедрівочки, колядочки. І класно, що в Україні стільки гарних добрих традицій. Треба підтримувати ці традиції, пишатися своєю країною.

Христина: Цього року хлопці вже вчили Сашу: "Сашо, ну ти можеш сказати нам, будь ласка, ось цю колядку". Було так смішно за цим спостерігати. Саша лише очима блимав, і все.

Що можете побажати українцям у цей святковий час?

Григорій: Ці свята дуже важливі. Обов'язково знаходьте час, не зважаючи на складні робочі графіки, побути з рідними, зарядитися енергією, сходити в гості.

Хочеться, щоб все пройшло атмосферно, дружньо. І щоб наступний рік був ще яскравішим як для Решетник family, так і для всіх українців в усьому світі. Тому миру, добра, любові бажаємо всім від щирого серця. Проведіть свята класно!

Христина: Бажаємо всім здоров'я, миру, щастя, злагоди у новому 2022 році. Нехай ваші мрії здійсняться. Любимо вас, ваша Решетник family.

Сім'я Григорія Решетника – дружина та сини / Фото з інстаграму Хрестини

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