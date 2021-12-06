Трохи повільний, – чому Юлія Саніна свариться з чоловіком

Фронтвумен гурту The Hardkiss вже 10 років одружена з чоловіком Валом, але й зараз пара іноді конфліктує. Юлія Саніна зізналась, у чому причина їхніх сварок.

Фронтвумен відомого українського гурту The Hardkiss та його креативний директор зізналися, що за 10 років їхні стосунки стали значно міцнішими. Тому зараз конфлікти між ними трапляються значно рідше.

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Чому Юлія Саніна свариться з чоловіком

За словами знаменитості, найбільш гучні та серйозні сварки були на початку їхніх стосунків і шлюбу. Тепер все набагато простіше й спокійніше. Але подекуди без конфліктів не обходиться.

Ми сваримося, Вал, він трохи повільний, а в мене тайм-менеджмент, розписаний весь графік. Якщо ми кудись не встигаємо, то можемо трохи посваритися, але це навіть сварками не назвеш,

– зізналась Юлія Саніна.

Співачка додала, що після 10 років шлюбу їм легше знаходити спільну мову і йти на компроміси: "Ми вже порозумілися, навпаки, я вважаю, що коли люди проводять більше часу разом, то вони менше сваряться. У нашому випадку так".



Юлія Саніна з чоловіком і сином / Фото з інстаграму Юлії Саніної

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