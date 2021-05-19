Зіркове українське подружжя Наді Дорофеєвої та Володимира Дантеса проживає разом вже 6 років. Співачка зізналась, що ніколи не хотіла жити у власному будинку, та в один момент її думка різко змінилась.

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Надя Дорофеєва про сімейне життя

Знаменитість розповіла, що тоді вона з Дантесом почала збирати кошти на власний дім, який придбали нещодавно. Зараз вона переконана, що це рішення було одним з найкращих у її житті.

Надя Дорофеєва додала, що довірилась професіоналам, які й займалися будинком. Однак в неї були певні вимоги: "Гостьова кімната разом з кухнею, щоб ми з друзями могли зустрітися, подивитися щось, поїсти. Це було перше побажання. Друге – гардеробна кімната моя".

Додамо, у будинку Дорофеєвої та Дантеса передбачена й кімната для дітей. Однак вона ще не дороблена до кінця.

Мені здається, що коли це станеться, то ми все тут переробимо на дитячу кімнату,

– з гумором зауважила зірка.

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Надя Дорофеєва та Володимир Дантес / Фото з інстаграму співачки

Надя Дорофеєва поділилась, що під час ремонту в неї та Володимира не виникало конфліктів. Та все змінилося, коли треба було займатися декором. Під час вибору різних аксесуарів та прикрас пара часто сварилась. За словами співачки, стосунки їхнього подружжя однаково стали більш спокійними, ніж на початку шлюбу.

"Ми стали ще ближче. Ми навіть з'ясовуємо стосунки вже взагалі по-іншому. Так, ми можемо покричати трохи. Але все-таки роки, і мудрість, напевно, приходить поступово. Вже немає оцього – я на зло піду в іншу кімнату ночувати, щоб тобі було неприємно. Тобто ми цим не займаємося вже", – зізналася артистка.

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