Актор і чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев швидко покинув проєкт "Танці з зірками". Днями його спіткала ще одна поразка, але цього разу в особистому житті.

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Олексій Суровцев розійшовся з коханою

Артист опублікував допис у мережі, з якого стало зрозуміло, що чоловік розстався з дівчиною, Анною Скворцовою – призеркою чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодибілдингу. Він показав чорно-біле фото експари.

Причиною розриву стало те, що їхні стосунки були схожими на екстремальні гірки, але без підтримки та розуміння один одного.

Дякую тобі за все. За те, що дбала, любила. За те, що божеволіли разом. Але ми так і не навчилися дивитися в одному напрямку, а дивилися одне на одного. Не навчилися розуміти та підтримувати… Екстремальні американські гірки закінчилися, бо один із нас не зміг цього витримати й захотів зійти,

– написав Олексій Суровцев.

Актор додав, що бажає Анні бути щасливою. Він також попросив підписників не ставити йому запитань.



Олексій Суровцев з ексдівчиною / Фото з інстаграму актора

Пара Суровцева і Анни Скворцової

Про стосунки зірок відомо небагато. Вони часто ділилися спільними кадрами в інстаграмі, публікуючи іноді доволі відверті знімки. У квітні Олексій та Анна відсвяткували 2 роки стосунків.

Текст публікації Олексія Суровцева

Дякую тобі за все. За те, що дбала, любила. За те, що божеволіли разом. Але ми так і не навчилися дивитися в одному напрямку, а дивилися одне на одного. Не навчилися розуміти та підтримувати… Екстремальні американські гірки закінчилися, бо один із нас не зміг цього витримати й захотів зійти. Будь щаслива. Від душі...

P.s., прошу не ставити дурні запитання.