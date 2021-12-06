Фронтвумен известной украинской группы The Hardkiss и ее креативный директор признались, что за 10 лет их отношения стали значительно крепче. Поэтому сейчас конфликты между ними случаются значительно реже.
К слову Экс-участник "Танцев со звездами" Алексей Суровцев разошелся с девушкой
Почему Юлия Санина ссорится с мужем
По словам знаменитости, самые громкие и серьезные ссоры были в начале их отношений и брака. Теперь все гораздо проще и спокойнее. Но кое-где без конфликтов не обходится.
Мы ссоримся, Вал, он немного медленный, а у меня тайм-менеджмент, расписан весь график. Если мы куда-то не успеваем, то можем немного поссориться, но это даже ссорами не назовешь,
– призналась Юлия Санина.
Певица добавила, что после 10 лет брака им легче находить общий язык и идти на компромиссы: "Мы уже поладили, наоборот, я считаю, что когда люди проводят больше времени вместе, то они меньше ссорятся. В нашем случае так".
Юлия Санина с мужем и сыном / Фото из инстаграма Юлии Саниной
Почему звезды конфликтуют со своими половинками
- Надя Дорофеева признавалась, что может поссориться с Дантесом и "покричать" на него из-за разных бытовых вопросов. Однако, несмотря на годы, прожитые вместе, супруги стали мудрее.
- Настя Каменских так же конфликтует с Потапом из-за быта. Певица любит убранное и чистое пространство, а рэпер может разбрасывать вещи.
- Тарас Тополя и Alyosha не стали уточнять, что становится причиной их ссор. Однако заверили, что примириться им всегда помогают дети.