Alyosha і Тарас Тополя відверто розповіли про сварки та труднощі в сім'ї
Українське зіркове подружжя Alyosha і Тараса Тополі вважається одним зі зразковим у шоу-бізнесі. Однак і в них не все завжди буває ідеально. В інтерв'ю вони зізнались, що якби не діти, то, можливо, вирішили б жити окремо.
Джерело:ЖВЛ
Велика сім'я співаків Тараса Тополі та Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) закріпили за собою звання ідеальних сім'янинів у всьому українському шоу-бізнесі. Адже вони виховують 3 дітей та попри це встигають випускати вибухові хіти.
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Alyosha і Тарас Тополя про сімейні сварки
Однак не завжди все в подружжі йшло гладко. У відвертому інтерв'ю пара розповіла, що познайомилась в одному з продюсерських центрів. Тоді Alyosha вже зарекомендувала себе як знаменита українська співачка, а от Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла", був на прямій дорозі до успіху.
Згодом Олена та Тарас знову зустрілися на концерті. Так і почали розвиватися їхні стосунки, що переросли після народження двох синів та донечки у міцну сім'ю. Та часто у подружжі виникають складнощі, які вони все-таки, поборюють.
Це не значить, що ми з Оленою не сваримося. Це не значить, що у нас немає нічого такого, про що можна написати. Якби ж ми поставили камеру у нашій спальній кімнаті. У нас відбувається все цікаво там,
– зізнався Тарас Тополя.
Музикант додав, що у подружжя було багато складних моментів. У той момент допомогою стали їхні діти: "Мені здається, якби не було дітей, були такі моменти, що ми б уже сказали: "Ти знаєш, поживімо окремо".
Олена Тополя додала, що весь подружній та сімейний досвід вона хотіла б розповісти у пісні. Композицію пара заспівала б дуетом, на що так довго чекають їхні фанати.
Інтерв'ю з Тарасом Тополею й Alyosha: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Тараса та Олени Тополі
- Після знайомства на концерті між зірками зав'язалась дружба. Вони гуляли й багато спілкувались.
- Alyosha перша зрозуміла, що відчуває до артиста щось більше, ніж просто товариські почуття, і зізналась у коханні. Закоханим вдавалось довго приховувати стосунки від преси.
- 2013 року після народження сина Романа зірки одружились. Вони відсвяткували скромне весілля. Ще за два роки в подружжя народився син Марк.
- Alyosha і Тарас Тополя стали батьками втретє у серпні 2020 року. У них народилась донька Марія. Подружжя мріє обвінчатися тоді, коли діти стануть дорослішими
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