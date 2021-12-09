Майже всі 30 років у шоу-бізі Ірина Білик співала про нерозділене кохання. Її хіти "Одинокая" та "Не цілуй" полонили серця мільйонів слухачок. Однак після третього розлучення співачка випустила трек "Мне нравится" про щасливі стосунки, аби, ймовірно, притягнути кохання всього свого життя.

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Піснею "Мне нравится" Ірина Білик хоче донести до всієї чоловічої аудиторії, що варто дивувати своїх жінок та робити їх щасливими, адже це і є свідченням справжніх почуттів.

Я рідко виконую пісні про щасливе кохання, але ось вона, пісня моєї мрії – розповідь про те, що коли між людьми є справжні почуття, то між ними мають бути увага, повага та подарунки,

– прокоментувала артистка.

Співачка вразила прихильників не лише проникливою піснею, а й ефектним кліпом з гарячими сценами. Режисер відео Герман Ненов хотів показати почуття та реакції жінок, коли кохані чоловіки роблять їм приємні сюрпризи.

Зйомки кліпу на пісню "Мне нравится" тривали майже добу, а локацій було аж дві – павільйон і дах універмагу "Україна". За словами зірки, у знімальний день погода їх дуже підвела.

Нам, як завжди, "пощастило". Ми знімали в один з найхолодніших і вітряних днів цієї осені. О восьмій ранку на даху торгівельного центру вітер продував наскрізь, розтріпував мою зачіску, а я в розкішному вбранні зображаю невимушену радість,

– пригадала Ірина Білик.

Ірина Білик – Мне нравится: дивіться відео онлайн

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