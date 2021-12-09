Почти все 30 лет в шоу-бизе Ирина Билык пела о безответной любви. Ее хиты "Одинокая" и "Не целуй" пленили сердца миллионов слушательниц. Однако после третьего развода певица выпустила трек "Мне нравится" о счастливых отношениях, чтобы, вероятно, привлечь любовь всей своей жизни.
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Песней "Мне нравится" Ирина Билык хочет донести до всей мужской аудитории, что нужно удивлять своих женщин и делать их счастливыми, ведь это и есть свидетельство настоящих чувств.
Я редко исполняю песни о счастливой любви, но вот она, песня моей мечты – рассказ о том, что когда между людьми есть настоящие чувства, то между ними должно быть внимание, уважение и подарки.
– прокомментировала артистка.
Певица поразила поклонников не только проникновенной песней, но и эффектным клипом с горячими сценами. Режиссер видео Герман Ненов хотел показать чувства и реакции женщин, когда любимые мужчины преподносят им приятные сюрпризы.
Съемки клипа на песню "Мне нравится" продолжались почти сутки, а локаций было две - павильон и крыша универмага "Украина". По словам звезды, в съемочный день погода очень подвела.
Нам, как обычно, "повезло". Мы снимали в один из самых холодных и ветреных дней этой осени. В восемь утра на крыше торгового центра ветер пронзал насквозь, растрепывал мою прическу, а я в роскошном наряде изображаю непринужденную радость,
– вспомнила Ирина Билык.
Ирина Билык – Мне нравится: смотрите видео онлайн
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Главное о третьем разводе Ирины Билык
- В апреле Ирина Билык подала документы на развод с российским продюсером и клипмейкером Асланом Ахмадовым.
- Супруги жили на две страны: Ирина – в Украине, а Аслан – в России. Из-за карантинных ограничений мужчина почти год не прилетал к ней, хотя мог найти лазейку.
- В июле их официально развели. Все произошло тихо и без скандалов, а на прощание режиссер снял и подарил Ирине Билык клип.
- У экс-супругов есть общий сын Табриз, которого родила суррогатная мать.