Український рок-гурт The Hardkiss опублікував новий кліп на офіційному ютуб-каналі. Цього разу група презентувала відеороботу на пісню "Сестра" з останнього альбому.

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The Hardkiss випустили новий кліп

Ролик нагадує короткометражний фільм-трилер. Кліп з гострим сюжетом розповідає про сестринство та порятунок. Як розповів Вал Бебко, ідею відеороботи він з Юлією Саніною виношував близько 3 місяців.

"Були варіанти зняти ліричну та повсякденну історію, але ми зрештою зупинилися на драйві та кіношному арті. Під час підготовки до кліпу ми з Юлею переглянули два-три десятки найголовніших світових екшенів. Такої кількості бойовиків ми, мабуть, за останні десять років не бачили. Надихалися", – поділився креативний продюсер гурту.

Головну роль у ролику зіграла не тільки фронтвумен Юлія Саніна, але й 18-річна акторка Аліна Чебан. Зйомки проходили в київському готелі "Національний", якого було трохи важко перебудувати під японський стиль, однак все вдалося. Азійські мотиви стали родзинкою кліпу.

The Hardkiss – "Сестра": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Лише за пару годин кліп переглянуло кілька тисяч користувачів мережі. Вони вже діляться враженнями від нової роботи гурту: