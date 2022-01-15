Знаменита виконавиця Мадонна опублікувала нові рідкісні фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала, як провела вечір з друзями-зірками.
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Мадонна повечеряла з Каньє Вестом
Мадонна, Каньє Вест, Джулія Фокс, Флойд Мейвезер й Антоніо Браун зібралися на вечерю в ресторані Delilah у Лос-Анджелесі. Співачка зізналась, що така вечірка вийшла випадково.
Сходили на вечерю з Джулією, щоб обговорити мій фільм... До нас приєдналося ще кілька людей,
– поділилась вона.
Мадонна додала, що готує проєкт, про який раніше не розповідала. Фани підозрюють, що зірка планує сама зняти про себе документальний фільм.
Знаменитість показала й кадри зі спільної вечері. Усі невимушено позували перед камерою. З фото стає зрозуміло, що Джулія Фокс швидко потоваришувала з Мадонною.
Для походу до закладу акторка та обраниця Веста Джулія Фокс обрала чорні шкіряні штани з низькою посадкою від Factory New York та шкіряний кроп-топ на довгий рукав. Мадонна натомість постала у сукні Chopova Lowena.
Мадонна та Каньє Вест повечеряли з друзями / Фото з інстаграму Мадонни
Вечеря відбулась напередодні скандалу з Каньє Вестом
- Зазначимо, вечірка знаменитостей відбулась ще до скандальної витівки Каньє Веста. Як повідомляють ЗМІ, біля одного з нічних клубів фанат репера попросив у нього автограф та фото. Прихильник начебто проігнорував прохання виконавця не фотографувати, через що Каньє розлютився.
- Вест нібито штовхнув фаната, а потім вдарив його в голову та шию. Після бійки невідомий лежав на землі, а репер втік. Поліція вже розслідує справу, якщо ж провину Каньє Веста доведуть, йому загрожує 6 місяців ув'язнення.