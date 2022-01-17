15 січня зірка реаліті-шоу Кім Кардашян влаштувала гучну вечірку з нагоди дня народження доньки Чикаго. Дівчинці виповнилося 4 роки. Також свято було організовано на честь доньки Кайлі Дженнер Стормі.

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Каньє Веста нібито не запросили на день народження доньки

Як заявив Каньє Вест, його начебто на цю вечірку не запросили, а також приховали від нього локацію. Він опублікував відео у мережі.

Я просто привітаю мою доньку з днем народження публічно, бо від мене приховують, де відбувається свято. Я викладаю це відео, тому що потрібна ваша підтримка. Я телефонував Кім, писав повідомлення няням, я зв'язався телефоном з Трістаном Томпсоном, і він сказав, що запитає у Хлої,

– розповів репер.

Каньє Вест вважає, що його на день народження не запросили навмисне. Начебто для того, щоб розлучити батька з дітьми.

"Вони проводять маніпуляції, які вже давно впливають на здоров'я… Я не дозволю цим іграм все зіпсувати. Вони роблять все для того, щоб Чикаго запам'яталося, що тата не було поруч", – поскаржився виконавець.

Утім, Каньє Вест таки зміг прибути на свято до доньки. Водночас інсайдер повідомив, що насправді Кім Кардашян не мала на думці заборонити реперу проводити час з Чикаго. Пара раніше домовилась, що спершу Кім влаштує для дівчинки вечірку, а о 16 годині Каньє забере її до себе.

Кім була шокована тим, що він звинувачував її, хоча це була його ідея організувати два заходи. Ніхто не намагався зупинити його і завадити прийти на свято, організоване Кім,

– пише видання.



День народження доньки Кардашян / Фото з інстаграм-сторіз



День народження доньки Кардашян / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що досі невідомо, які права на опіку над нащадками має знаменита колишня пара. Ще весною минулого року Каньє Вест подав документи до суду з проханням отримати спільну опіку над дітьми. Однак повідомлялось, що Кім Кардашян ніколи не була проти того, щоб діти спілкувалися з зірковим татом.