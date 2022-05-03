"Траур для нашої родини": у телеведучої Поліни Нені загинув брат, якого поранили в Рубіжному
Джерело:інстаграм Поліни Нені
Телеведуча та видавчиня Поліна Неня розповіла про горе в родині. На війні з Росією загинув її двоюрідний брат Андрій. Чоловіка важко поранили, він помер у військовому госпіталі в Дніпрі.
Як і Поліна Неня, Андрій Мирошников народився в Луганській області, у місті Старобільськ. Він воював за Україну з 2014 року, але 2022-го був важко поранений у Рубіжному. На жаль, врятувати його не вдалося.
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У Поліни Нені загинув брат
Герой нашої родини і всієї України був важко поранений у Рубіжному, але вижив. Другий раз він врятувався в машині швидкої допомоги, яку жорстоко й зухвало обстріляли російські орки. Крім Андрія ніхто не вижив,
– поділилася Поліна Неня.
Дивом чоловіка доставили у військовий госпіталь у Дніпрі, але лікарі були безсилі. Брата телезірки поховали 30 квітня, а подробиць і точної дати смерті сім'я не знає досі.
"Траур для нашої родини, траур для батьків, сестри, племінників, дружини, рідних, друзів, тих, хто воював за Україну разом з ним. В Андрія не залишилося дітей, але я щаслива, що мої діти мають такий приклад, що в їхній крові спільна кров зі справжнім чоловіком, справжнім сином України, справжньою людиною", – гордо написала Поліна Неня.
Щемливий допис вона доповнила чи не останнім відео брата, який знімав, як сидів у засаді й чекав, коли буде нагода "шваркнути в борт танчику".
Все у нас класно, все нормально. Жеремо холодний борщ і будемо тут, напевно, ночувати. Що нам ще залишається робити,
– сказав Андрій Мирошников на камеру.
Двоюрідний брат Поліни Нені, який загинув на війні: відео, фото
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Хто з зірок втратив близьких на війні
- В Андрія Бєднякова з "Орла і решки" померла мама. Вона хворіла, тож не пережила обстріли рідного Маріуполя.
- У Наталії Могилевської помер дядько, який також жив у Маріуполі. Чоловіка навіть не змогли поховати по-людськи.
- У реперки Alyona Alyona загинув кум – "батьки дали йому життя, а рашисти забрали".
Повний текст публікації Поліни Нені:
Сьогодні в Дніпрі поховали мого двоюрідного брата Андрія Миколайовича Мирошникова з міста Старобільськ Луганської області. З 2014 року він ані на день не залишив службу, захищаючи кордони України! Герой нашої родини і всієї України був важко поранений у Рубіжному, але вижив. Другий раз він врятувався вже в машині швидкої допомоги, яку жорстоко й зухвало обстріляли російські орки. Крім Андрія ніхто не вижив. Його змогли доставити до військового госпіталю в місті Дніпро, але важкі поранення виявилися несумісними з життям. Андрія Мирошникова поховали 30.04.2022.
Подробиць і точної дати смерті ми поки не знаємо. Траур для нашої родини, траур для батьків, сестри, племінників, дружини, рідних, друзів, тих, хто воював за Україну разом з ним. В Андрія не залишилося дітей, але я щаслива, що мої діти мають спільні спогади, що вони мають такий приклад, що в їхній крові спільна кров зі справжнім чоловіком, справжнім сином України, справжньою людиною.
Помолімося за Андрія. Світла пам'ять. Слава Україні! Героям Слава!