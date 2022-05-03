Как и Полина Неня, Андрей Мирошников родился в Луганской области, в городе Старобельск. Он воевал за Украину с 2014 года, но в 2022-м был тяжело ранен в Рубежном. К сожалению, спасти его не удалось.
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У Полины Нени погиб брат
Герой нашей семьи и всей Украины был тяжело ранен в Рубежном, но выжил. Второй раз он спасся в машине скорой помощи, которую жестоко и дерзко обстреляли русские орки. Кроме Андрея никто не выжил,
– поделилась Полина Неня.
Чудом мужчину доставили в военный госпиталь в Днепре, но врачи были бессильны. Брата телезвезды похоронили 30 апреля, а подробности и точной даты смерти семья не знает до сих пор.
"Траур для нашей семьи, траур для родителей, сестры, племянников, жены, родных, друзей, тех, кто воевал за Украину вместе с ним. У Андрея не осталось детей, но я счастлива, что мои дети имеют такой пример, что у их крови общая кровь с настоящим мужчиной, настоящим сыном Украины, настоящим человеком", – гордо написала Полина Неня.
Щемящий пост она дополнила чуть ли не последним видео брата, который снимал, как сидел в засаде и ждал, когда будет возможность "шваркнуть в борт танчику".
Все у нас классно, все нормально. Жрем холодный борщ и будем здесь, наверное, ночевать. Что нам еще остается делать,
– сказал Андрей Мирошников на камеру.
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- У Андрея Беднякова из "Орла и решки" умерла мама. Она болела и не пережила обстрелы родного Мариуполя.
- У Натальи Могилевской умер дядя, также живший в Мариуполе. Мужчину даже не смогли похоронить по-человечески.
- У реперши Alyona Alyona погиб кум – "родители дали ему жизнь, а рашисты збрали".
Полный текст публикации Полины Нени:
Сегодня в Днепре похоронили моего двоюродного брата Андрея Николаевича Мирошникова из города Старобельск Луганской области. С 2014 года он ни на день не оставил службу, защищая границы Украины! Герой нашей семьи и всей Украины был тяжело ранен в Рубежном, но выжил. Второй раз он спасся уже в машине скорой помощи, которую жестоко и дерзко обстреляли российские орки. Кроме Андрея, никто не выжил. Его смогли доставить в военный госпиталь в городе Днепр, но тяжелые ранения оказались несовместимыми с жизнью. Андрея Мирошникова похоронили 30.04.2022.
Подробностей и точной даты смерти пока не знаем. Траур для нашей семьи, траур для родителей, сестры, племянников, жены, родных, друзей, воевавших за Украину вместе с ним. У Андрея не осталось детей, но я счастлива, что мои дети имеют общие воспоминания, что у них такой пример, что в их крови общая кровь с настоящим мужем, настоящим сыном Украины, настоящим человеком.
Помолимся за Андрея. Светлая память. Слава Украине! Героям Слава!