Під час війни чимало зірок шоу-бізу зайнялися волонтерством, але часом допомога потрібна їм самим. Так, Олександр Пономарьов звернувся до 150-тисячної аудиторії в інстаграмі з проханням знайти друга Сергія. Він показав його фото, вказав номер авто, на якому він їхав Одеською областю, і цього виявилося достатньо, щоб розшукати чоловіка за один день.

Читайте також Я дуже щаслива, – Даша Астаф'єва знайшла нове кохання під час війни

Олександр Пономарьов знайшов друга, який зник на 5 днів

"Зник мій друг – Халаїм Сергій Григорович, 1961 року народження! 5 днів немає зв'язку! Їхав Мерседесом 221, 2007 року випуску! Крайній раз телефон був на зв'язку 24 квітня в Ізмаїльському районі Одеської області! Прошу допомоги в пошуці", – написав Олександр Пономарьов.

Уже наступного дня артист повідомив, що Сергій знайшовся. На щастя, з ним усе добре, він цілий і неушкоджений.

Слава Богу, знайшли! Живий, здоровий,

– повідомив співак вдень 28 квітня.

Друг Олександра Пономарьова, який 5 днів не виходив на зв'язок: фото

На щастя, Олександр Пономарьов відшукав товариша, тоді як чимало його колег втратили близьких через війну: