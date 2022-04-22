Маріуполь зараз перебуває у блокаді. Звідти не можуть виїхати цивільні та військові. Влада намагається організувати гуманітарні коридори, однак обстріли з боку окупантів не припиняються.

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У Маріуполі помер дядько Наталії Могилевської

Звістка про смерть рідної людини прийшла до Наталії Могилевської. Артистка розповіла, що в Маріуполі загинув її дядько Олександр, з яким вона провела все дитинство.

На все життя залишу приємні спогади про запах соленого моря, смак смажених косичок з тіста та з цукровою пудрою, виноградник та надзвичайно гарні троянди. У цих трояндах його й поховали, оскільки поховати по-людськи просто неможливо,

– зі сльозами на очах розповіла Наталія.

Родина дядька в Маріуполі для співачки залишалася оберегом і місцем сили. Російські військові знищили щасливе дитинство Могилевської. Це вже третя болісна втрата для артистки. Коли їй було 19 років, загинув тато. У 2013 році, за день до дня народження Наталії, померла її мама.

Наталія Могилевська повідомила про смерть дядька: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі померла мама ведучого Андрія Бєднякова. Ще до війни жінка хворіла, а з приходом російських військових у місто, її стан лише погіршувався. Сестра Андрія спершу не казала йому нічого, розповіла, вже коли вивезла найріднішу з міста. Через окупантів ведучий не зміг попрощатися з мамою.