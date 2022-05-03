Як і Поліна Неня, Андрій Мирошников народився в Луганській області, у місті Старобільськ. Він воював за Україну з 2014 року, але 2022-го був важко поранений у Рубіжному. На жаль, врятувати його не вдалося.

Читайте також Слава Богу, живий, – Олександр Пономарьов знайшов друга, який 5 днів не виходив на зв'язок

У Поліни Нені загинув брат

Герой нашої родини і всієї України був важко поранений у Рубіжному, але вижив. Другий раз він врятувався в машині швидкої допомоги, яку жорстоко й зухвало обстріляли російські орки. Крім Андрія ніхто не вижив,

– поділилася Поліна Неня.

Дивом чоловіка доставили у військовий госпіталь у Дніпрі, але лікарі були безсилі. Брата телезірки поховали 30 квітня, а подробиць і точної дати смерті сім'я не знає досі.

"Траур для нашої родини, траур для батьків, сестри, племінників, дружини, рідних, друзів, тих, хто воював за Україну разом з ним. В Андрія не залишилося дітей, але я щаслива, що мої діти мають такий приклад, що в їхній крові спільна кров зі справжнім чоловіком, справжнім сином України, справжньою людиною", – гордо написала Поліна Неня.

Щемливий допис вона доповнила чи не останнім відео брата, який знімав, як сидів у засаді й чекав, коли буде нагода "шваркнути в борт танчику".

Все у нас класно, все нормально. Жеремо холодний борщ і будемо тут, напевно, ночувати. Що нам ще залишається робити,

– сказав Андрій Мирошников на камеру.

Двоюрідний брат Поліни Нені, який загинув на війні: відео, фото

Для перегляду фото гортайте вправо

Зазначимо, сама Поліна Неня не в Україні. Вона з трьома дітьми виїхала в Іспанію, в Мадрид.

Хто з зірок втратив близьких на війні

В Андрія Бєднякова з "Орла і решки" померла мама. Вона хворіла, тож не пережила обстріли рідного Маріуполя.

з "Орла і решки" померла мама. Вона хворіла, тож не пережила обстріли рідного Маріуполя. У Наталії Могилевської помер дядько, який також жив у Маріуполі. Чоловіка навіть не змогли поховати по-людськи.

помер дядько, який також жив у Маріуполі. Чоловіка навіть не змогли поховати по-людськи. У реперки Alyona Alyona загинув кум – "батьки дали йому життя, а рашисти забрали".

Повний текст публікації Поліни Нені:

Сьогодні в Дніпрі поховали мого двоюрідного брата Андрія Миколайовича Мирошникова з міста Старобільськ Луганської області. З 2014 року він ані на день не залишив службу, захищаючи кордони України! Герой нашої родини і всієї України був важко поранений у Рубіжному, але вижив. Другий раз він врятувався вже в машині швидкої допомоги, яку жорстоко й зухвало обстріляли російські орки. Крім Андрія ніхто не вижив. Його змогли доставити до військового госпіталю в місті Дніпро, але важкі поранення виявилися несумісними з життям. Андрія Мирошникова поховали 30.04.2022.

Подробиць і точної дати смерті ми поки не знаємо. Траур для нашої родини, траур для батьків, сестри, племінників, дружини, рідних, друзів, тих, хто воював за Україну разом з ним. В Андрія не залишилося дітей, але я щаслива, що мої діти мають спільні спогади, що вони мають такий приклад, що в їхній крові спільна кров зі справжнім чоловіком, справжнім сином України, справжньою людиною.

Помолімося за Андрія. Світла пам'ять. Слава Україні! Героям Слава!