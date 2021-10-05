Тоня Матвієнко відпочиває в Португалії без чоловіка: ефектні фото в океані
Джерело:інстаграм Тоні Матвієнко
Донька народної артистки України Тоня Матвієнко втекла у Португалію від холодної осені. На острів Мадейра співачка полетіла без чоловіка Арсена Мірзояна. Компанію на курорті їй склала молодша донька Ніна.
У той час, як Арсен Мірзоян дає концерти та інтерв'ю, його зіркова дружина засмагає на пляжі на узбережжі Атлантичного океану. Вони з донькою зупинились у 3-зірковому готелі на Мадейрі.
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У Португалії Тоня Матвієнко вже кілька днів, тому встигла зробити ефектні фото в океані. Через бурхливі хвилі співачка не засвітила фігуру в купальнику, натомість показала підтягнуті ніжки на тлі казкового пейзажу.
Тоня Матвієнко в Португалії / Фото з інстаграму співачки
Тоня Матвієнко в Португалії / Фото з інстаграму співачки
У профілі з майже 100 тисячною аудиторію Тоня Матвієнко показала й доньку від Арсена Мірзояна – 5-річну Ніну. У Португалії дівчинка разом з зірковою мамою тішиться хвилям і насолоджується морозивом.
Донька Тоні Матвієнко в Португалії / Фото з інстаграму співачки
Донька Тоні Матвієнко в Португалії / Фото з інстаграму співачки
До слова, цього року подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна встигло відпочити разом:
- у січні пара з 73-річною Ніною Матвієнко, спільною донькою Ніною та донькою співачки від першого шлюбу полетіли в Єгипет, у 5-зірковий готель у місті Марса-Алам;
- тоді як у червні артисти з 5-річною Ніною побували в Яремче, що на Івано-Франківщині.