В то время, как Арсен Мирзоян дает концерты и интервью, его звездная жена загорает на пляже на побережье Атлантического океана. Они с дочкой остановились в 3-звездочном отеле на Мадейре.

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В Португалии Тоня Матвиенко уже несколько дней, поэтому успела сделать эффектные фото в океане. Из-за бурных волн певица не засветила фигуру в купальнике, взамен показала подтянутые ножки на фоне сказочного пейзажа.

Тоня Матвиенко в Португалии / Фото из инстаграма певицы

Тоня Матвиенко в Португалии / Фото из инстаграма певицы

В профиле с почти 100-тысячной аудиторией Тоня Матвиенко показала и дочь от Арсена Мирзояна – 5-летнюю Нину. В Португалии девочка вместе со звездной мамой радуется волнам и наслаждается мороженым.

Дочь Тони Матвиенко в Португалии / Фото из инстаграма певицы