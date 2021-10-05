В то время, как Арсен Мирзоян дает концерты и интервью, его звездная жена загорает на пляже на побережье Атлантического океана. Они с дочкой остановились в 3-звездочном отеле на Мадейре.
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В Португалии Тоня Матвиенко уже несколько дней, поэтому успела сделать эффектные фото в океане. Из-за бурных волн певица не засветила фигуру в купальнике, взамен показала подтянутые ножки на фоне сказочного пейзажа.
Тоня Матвиенко в Португалии / Фото из инстаграма певицы
Тоня Матвиенко в Португалии / Фото из инстаграма певицы
В профиле с почти 100-тысячной аудиторией Тоня Матвиенко показала и дочь от Арсена Мирзояна – 5-летнюю Нину. В Португалии девочка вместе со звездной мамой радуется волнам и наслаждается мороженым.
Дочь Тони Матвиенко в Португалии / Фото из инстаграма певицы
Дочь Тони Матвиенко в Португалии / Фото из инстаграма певицы
К слову, в этом году супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян успели отдохнуть вместе:
- в январе пара с 73-летней Ниной Матвиенко, общей дочерью Ниной и дочерью певицы от первого брака полетели в Египет, в 5-звездочный отель в городе Марса-Алам;
- тогда как в июне артисты с 5-летней Ниной побывали в Яремче на Ивано-Франковщине.