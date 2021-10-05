У той час, як Арсен Мірзоян дає концерти та інтерв'ю, його зіркова дружина засмагає на пляжі на узбережжі Атлантичного океану. Вони з донькою зупинились у 3-зірковому готелі на Мадейрі.

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У Португалії Тоня Матвієнко вже кілька днів, тому встигла зробити ефектні фото в океані. Через бурхливі хвилі співачка не засвітила фігуру в купальнику, натомість показала підтягнуті ніжки на тлі казкового пейзажу.

Тоня Матвієнко в Португалії / Фото з інстаграму співачки

Тоня Матвієнко в Португалії / Фото з інстаграму співачки

У профілі з майже 100 тисячною аудиторію Тоня Матвієнко показала й доньку від Арсена Мірзояна – 5-річну Ніну. У Португалії дівчинка разом з зірковою мамою тішиться хвилям і насолоджується морозивом.

Донька Тоні Матвієнко в Португалії / Фото з інстаграму співачки