Настала літня пора, а отже, й період відпусток та відпочинку. Знаменитості також користуються нагодою та подорожують різними містами України, або ж поза її межами.

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Подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна також відпочивають, але в Карпатах, у містечку Яремче. Там вони плавають у річці Прут, годують шотландських корів та насолоджуються неймовірними гірськими краєвидами.

Сімейне фото Тоні Матвієнко

У відпустці подружжя зробило чарівне родинне фото. Тоня Матвієнко, одягнена у білу футболку та мінішорти, тримала на руках 5-річну доньку Ніну, яка мило усміхалась на камеру. Волосся співачки було зібране в пучок та прикрашене кумедними парасольками.

До плеча коханої дружини притулився Арсен Мірзоян. Він приміряв чорну футболку й шорти. "Ми", – лаконічно підписала фото Тоня Матвієнко.



Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном і донькою / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Де відпочивають українські зірки: