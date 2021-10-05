Переможницями "Танців з зірками" ділиться з шанувальниками яскравими фото та відео з подорожей. Влітку вона ніжилася на узбережжі морів та океанів, а тепер мандрує Європою.

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Санта Дімопулос в Лондоні

Днями вона поширила світлину, на якій зображена на вулицях нічного Лондона. Зірка позувала на камеру в чорному гольфі та подовженому піджаку. Поєднала одяг з ботфортами на високих підборах чорного кольору.

Волосся Санта зібрала ззаду, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках. Увагу публіки привернули розкішні сережки та каблучка. У руці вона тримала мінімалістичну сумочку.



Санта Дімопулос в Лондоні / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Текст публікації Санти Дімопулос:

Лондон! Обожнює це місто і мені завжди мало. Тут стільки заходів, виставок, музеїв, шоу. Не зважаючи на те, що ми прилетіли на декілька днів на марафон (якби що, бігун в нашій сім'ї – чоловік), я встигла відвідати Victoria and Albert Museum (зараз там є виставка унікальних сумок. Всі квитки, на жаль, були розпродані) і сходити на балет Creature by Akram Khan.