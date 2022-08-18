"Мене все задрало": чому Тоня Матвієнко мало не кинула Мірзояна перед війною
Джерело:ЖВЛ
Навесні мережею розлетілися чутки про розлучення Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна. Співачка з гумором відреагувала на них, але, як з'ясувалося, кризу вони пережили ще до повномасштабної війни.
Днями Тоня Матвієнко спростувала чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном, а тепер зізналася, що вони могли розбігтися ще до 24 лютого. На початку 2022 року зіркова пара багато чого переглянула.
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Чому Тоня Матвієнко хотіла піти від Мірзояна
Були моменти, які мені весь цей час не подобалися, потім я подорослішала. У якийсь момент мене задрало все, сказала: "Я так не можу". І написала йому все, що мені не подобається. Він тоді зрозумів, що я не жартую і нарешті мене почув. І мені так легко стало,
– зізналася зірка.
Відтоді в них почалися нові щасливі стосунки. На диво, ані війна, ані відстань їх не зіпсували. Швидше навпаки – у розлуці артисти ніби закохалися одне в одного знову.
"Настільки були хвилюючі ці зустрічі, ніби я перший раз йшла на побачення. Найважче було не зустрітися, а розуміти в кінці, що це ненадовго, й знову відпустити. У мене як розрив серця, такий відчай, така одинокість наступає", – зі сльозами на очах заявила Тоня Матвієнко.
Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном / Фото з інстаграму співачкиНагадаємо, в інтерв'ю 24 каналу Арсен Мірзоян розповідав, що до приїзду Матвієнко в Україну вони бачилися лише двічі – у Німеччині й коли він відправляв дружину з донькою до Великої Британії.