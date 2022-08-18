Днями Тоня Матвієнко спростувала чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном, а тепер зізналася, що вони могли розбігтися ще до 24 лютого. На початку 2022 року зіркова пара багато чого переглянула.

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Чому Тоня Матвієнко хотіла піти від Мірзояна

Були моменти, які мені весь цей час не подобалися, потім я подорослішала. У якийсь момент мене задрало все, сказала: "Я так не можу". І написала йому все, що мені не подобається. Він тоді зрозумів, що я не жартую і нарешті мене почув. І мені так легко стало,

– зізналася зірка.

Відтоді в них почалися нові щасливі стосунки. На диво, ані війна, ані відстань їх не зіпсували. Швидше навпаки – у розлуці артисти ніби закохалися одне в одного знову.

"Настільки були хвилюючі ці зустрічі, ніби я перший раз йшла на побачення. Найважче було не зустрітися, а розуміти в кінці, що це ненадовго, й знову відпустити. У мене як розрив серця, такий відчай, така одинокість наступає", – зі сльозами на очах заявила Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, в інтерв'ю 24 каналу Арсен Мірзоян розповідав, що до приїзду Матвієнко в Україну вони бачилися лише двічі – у Німеччині й коли він відправляв дружину з донькою до Великої Британії.