Війна розлучила Тоню Матвієнко та Арсена Мірзояна – вона жила то в Португалії, то в Німеччині, то у Великій Британії, а він залишився в Україні й зайнявся волонтерством. Днями артистка зробила сюрприз чоловіку та приїхала в Україну з донькою. У студії ранкового шоу зірки з гумором прокоментували чутки про свій розрив.

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Як Матвієнко та Мірзоян відповіли на чутки про розлучення

Співак зізнався, що про ажіотаж у пресі дізнався від друзів, які почали слати йому посилання на новини зі словами: "О, вас так полюбила преса якась незрозуміла". У відповідь Арсен Мірзоян порадив їм "не читати радянських газет".

Натомість Тоня Матвієнко дізналася про плітки від команди, яка радила їй спростувати все бодай у себе в інстаграмі.

Саша, мій піарник, каже: "Подивися, що відбувається". Мені, до речі, було так все рівно. Він каже: "Напиши щось в інстаграмі, скажи, що це неправда". Я кажу: "От чесно, хай говорять". А потім я один раз написала "Не дочекаєтеся",

– пригадала Тоня Матвієнко.

Так, артисти лише посміялися з чуток, які розповзлися пресою.

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Нагадаємо, в інтерв'ю 24 каналу Арсен Мірзоян зізнавався, що важко переживав розлуку з дружиною і 6-річною донькою Ніною. "Погано, дуже погано. На щастя, ХХІ століття. Ми спілкуємося в гаджетах, є ж відеозв'язок. На цьому все", – казав він нам.