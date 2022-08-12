Артистка зізналася, що це автобіографічна історія, але вона знайома багатьом українцям. Війна розлучила багато сімей, не всім вдається пройти ті випробування, які вона підготувала. Але необхідно пам'ятати, що в стосунках завжди бувають складні моменти, які потрібно подолати.

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Чому Матвієнко співає про кризу в стосунках, повернувшись до Мірзояна

Сім'ю Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна також роз'єднала війна. Артистка з донькою жила у Великій Британії, тепер на кілька тижнів приїхала в Україну, поки в Ніни не почалося навчання. Зараз сім'я возз'єдналася, але складні моменти бувають у різних ситуаціях.

Любити як життя й забути розчарування – це, напевно, найголовніший меседж у пісні. У відносинах завжди стаються розлади, але це не привід їх завершувати. Варто обнулитися та почати все з чистого аркуша,

– зауважила Матвієнко.

Тоня Матвієнко – "Жива вода": дивіться відео онлайн

Музику та слова "Живої води" написала співачка LAMA. До запису бандурних партій приєднався музикант Іван Ткаленко, з яким Тоня працює вже тривалий час. Зараз Іван разом з дружиною захищає Україну в східних областях.

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Арсен Мірзоян розповідав, що погано переживає розлуку з коханою

Нещодавно ми спілкувалися з Арсеном Мірзояном. У розмові він зізнався, що погано переживає розлуку з дружиною. За 5 місяців війни вони бачилися лише двічі. Артист мріяв, щоб донька та кохана приїхали до нього, до Києва. Повну розмову з Мірзояном читайте та дивіться за посиланням.