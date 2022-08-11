На прогулянці була також старша донька Тоні – Уляна. Судячи з фото, вони добре провели час разом, запам'ятають ці емоції на довго.

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Матвієнко та Мірзоян були на кінній прогулянці

Повернувшись з Великої Британії, Тоня Матвієнко з донькою Ніною зробили сюрприз Арсену Мірзояну. Вони приїхали до нього на концерт. Тепер сім'я насолоджується кожним моментом разом.

На світлинах з прогулянки всі зображені усміхненими та щасливими. Війна розлучила сім'ю, скоро Тоня та Ніна повернуться до Великої Британії, де дівчинка ходитиме до школи. Тому зараз вони намагаються якомога більше часу провести з Арсеном.

Неймовірний день. Такі емоції запам'ятовуються назавжди,

– написала Тоня під фото.

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Зірки, які повернулися в Україну