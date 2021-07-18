На тлі скандалу з Андрієм Джеджулою: Юлія Леус вперше показала обличчя доньки

Блогерка та дружина шоумена Андрія Джеджули у свій день народження вирішила познайомити фанів з донькою Аделіною. Вона вперше показала обличчя крихітки.

Український ведучий Андрій Джеджула вдруге став батьком майже 5 місяців тому. Відтоді ні він, ні його дружина Юлія Леус не показували обличчя донечки.

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Дружина Джеджули показала обличчя доньки

18 липня блогерці Юлії Леус виповнилося 35 років. Саме у свій день народження вона вирішила познайомити аудиторію з донькою Аделіною.

Вона мій подарунок, який я зробила собі сама, свою маленьку копію. Чого ще можна бажати у свої 35 рочків. Не буду писати про цей важкий рік в моєму житті, я зараз відчуваю себе щасливою і це найголовніше!

– написала Юлія Леус.

"Дякую Богу за все, за всі випробування, вони мене зробили сильнішою і мудрішою, спасибі людям, які були поруч у скрутні хвилини. Я все пам'ятаю і шалено ціную. Дякую моїм рідним і близьким, я без вас не впоралася б. І тепер я впевнена, що все буде по іншому", – додала дружина Андрія Джеджули, натякаючи на сварки з Андрієм Джеджулою.

Юлія Леус показала миловидні знімки з донькою. Аделіна була одягнена у біло-блакитну сукню з клітчастим принтом, капелюшок і черевички. Натомість зіркова матуся приміряла голубий костюм. Вона розпустила волосся та зробила гарний макіяж.



Юлія Леус з донькою / Фото з інстаграму Юлії Леус



Юлія Леус з донькою / Фото з інстаграму Юлії Леус

Скандал навколо Юлії Леус та Андрія Джеджули