На тлі скандалу з Андрієм Джеджулою: Юлія Леус вперше показала обличчя доньки
Джерело:інстаграм Юлії Леус
Блогерка та дружина шоумена Андрія Джеджули у свій день народження вирішила познайомити фанів з донькою Аделіною. Вона вперше показала обличчя крихітки.
Український ведучий Андрій Джеджула вдруге став батьком майже 5 місяців тому. Відтоді ні він, ні його дружина Юлія Леус не показували обличчя донечки.
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Дружина Джеджули показала обличчя доньки
18 липня блогерці Юлії Леус виповнилося 35 років. Саме у свій день народження вона вирішила познайомити аудиторію з донькою Аделіною.
Вона мій подарунок, який я зробила собі сама, свою маленьку копію. Чого ще можна бажати у свої 35 рочків. Не буду писати про цей важкий рік в моєму житті, я зараз відчуваю себе щасливою і це найголовніше!
– написала Юлія Леус.
"Дякую Богу за все, за всі випробування, вони мене зробили сильнішою і мудрішою, спасибі людям, які були поруч у скрутні хвилини. Я все пам'ятаю і шалено ціную. Дякую моїм рідним і близьким, я без вас не впоралася б. І тепер я впевнена, що все буде по іншому", – додала дружина Андрія Джеджули, натякаючи на сварки з Андрієм Джеджулою.
Юлія Леус показала миловидні знімки з донькою. Аделіна була одягнена у біло-блакитну сукню з клітчастим принтом, капелюшок і черевички. Натомість зіркова матуся приміряла голубий костюм. Вона розпустила волосся та зробила гарний макіяж.
Юлія Леус з донькою / Фото з інстаграму Юлії Леус
Юлія Леус з донькою / Фото з інстаграму Юлії Леус
Скандал навколо Юлії Леус та Андрія Джеджули
- Подружжя мало чималі проблеми у стосунках ще до того, як народилась їхня донечка. Юлія Леус звинувачувала чоловіка в аб'юзі, однак не хотіла йти від нього, адже чекала дитину. Після народження донечки вона навіть повернулася у квартиру шоумена.
- Наприкінці червня Юлія Леус захворіла на коронавірус та заявила, що Андрій Джеджула з поліцією розшукував їх з донькою.
- Вже за кілька днів блогерка приголомшила новими деталями. Вона заявила, що ведучий нібито погрожував їй через гострі висловлювання, тому вона викликала на нього поліцію.
- Андрій Джеджула у відповідь провів прямий ефір, де назвав дружину "чудовим маніпулятором, який навчився жити коштом таких дурнів, як він". На його думку, Юлія розпалює скандал заради хайпу. Після цього Леус заборонила бачитися батькові з донькою та пригрозила судом.