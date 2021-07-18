Украинский ведущий Андрей Джеджула во второй раз стал отцом почти 5 месяцев назад. С тех пор ни он, ни его жена Юлия Леус не показывали лица дочери.

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Жена Джеджулы показала лицо дочери

18 июля блогеру Юлии Леус исполнилось 35 лет. Именно в свой день рождения она решила познакомить аудиторию с дочкой Аделиной.

Она мой подарок, который я сделала себе сама, свою маленькую копию. Чего еще можно желать в свои 35 лет. Не буду писать про этот трудный год в моей жизни, я сейчас чувствую себя счастливой и это самое главное!

– написала Юлия Леус.

"Спасибо Богу за все, за все испытания, они меня сделали сильнее и мудрее, спасибо людям, которые были рядом в трудные минуты. Я все помню и безумно ценю. Спасибо моим родным и близким, я без вас не справилась бы. И теперь я уверена, что все будет по-другому", – добавила жена Андрея Джеджулы, намекая на ссоры с Андреем Джеджулой.

Юлия Леус показала миловидные снимки с дочкой. Аделина была одета в бело-голубое платье с клетчатым принтом, шляпку и туфли. Зато звездная мамочка примерила голубой костюм. Она распустила волосы и сделала красивый макияж.



Юлия Леус с дочкой / Фото из инстаграма Юлии Леус



Юлия Леус с дочкой / Фото из инстаграма Юлии Леус

Скандал вокруг Юлии Леус и Андрея Джеджулы