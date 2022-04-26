Тіна Кароль хоча й виїхала в Польщу, та активно виступає проти війни в Україні, намагається донести до світу правду. Артистка не засмучується через те, що 50 років не зможе в'їжджати на територію країни-агресорки.

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Тіна Кароль прокоментувала заборону в'їзду до Росії

Виконавиця розповіла, що ще в 2014 році, коли Росія вдерлася на територію нашої країни, одразу розірвала там всі контракти та відмовилася від всіх співпраць: "Я туди й не їздила. Ще у 2014 році зрозуміла, з ким маємо справу. Тоді відмовилася від всіх концертів, контрактів, продюсувань. Тоді ще мені приписували дуже багато всього. Заборона в'їзду не є проблемою, що я втратила концерти, гроші тощо. Я для себе це вирішила давно, коли війна тільки почалася".

Кароль наголосила, що необхідно заборонити в'їзд до України всім російським артистам. Ми маємо позбутися всього, що пов'язує нас з ворогом.

Тотальна заборона! Ті, хто хотіли себе проявити і допомагати, вже це зробили. Нам не треба. У нас є все своє,

– сказала Тіна.

Як зірки коментують заборону в'їзду до Росії