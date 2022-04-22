Виконавець Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, дав інтерв'ю російському виданню The Insider. Він розповів, як відреагував на заборону в'їзду до Росії на 50 років.

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Як відреагував Андрій Данилко

За словами артиста, він засмутився лише через те, що не побуває на похороні Путіна.

Я не дуже засмутився, бо скрізь я там був: у Мавзолеї був, у Кремлі був, на Лужниках виступав, що мені там дивитися. Єдине, що ось на похороні у Путіна не зможу бути,

– поділився Данилко.

Коли Андрію Данилко можна буде в'їжджати до Росії, йому виповниться 98 років. Тож він зізнався, що тоді матиме "чудову" можливість пройтися Червоною площею з паличкою.

"Мені телефонують і кажуть, що заборона на 50 років… Я починаю рахувати й дивлюся, що усі там молодші… І думаю, я що у списку найстарший? Потім побачив прізвище лікаря Комаровського. Я так підрахував, що маю шанс через 50 років з паличкою пройтися Червоною площею", – зауважив Данилко.

Як зірки реагують на заборону в'їзду до Росії