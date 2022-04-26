Тина Кароль, хотя и уехала в Польшу, но активно выступает против войны в Украине, пытается донести до мира правду. Артистка не сокрушается из-за того, что 50 лет не сможет въезжать на территорию страны-агрессорки.

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Тина Кароль прокомментировала запрет на въезд в Россию

Исполнительница рассказала, что еще в 2014 году, когда Россия ворвалась на территорию нашей страны, сразу разорвала там все контракты и отказалась от всех сотрудничества: "Я туда и не ездила. Еще в 2014 году поняла, с кем имеем дело. Тогда отказалась от всех. концертов, контрактов, продюсирований. Тогда еще мне приписывали очень много всего. Запрет въезда не проблема, что я потеряла концерты, деньги и т.д. Я для себя это решила давно, когда война только началась".

Кароль подчеркнула, что необходимо запретить въезд в Украину всем российским артистам. Мы должны избавиться от всего, что связывает нас с врагом.

Тотальный запрет! Те, кто хотел себя проявить и помогать, уже это сделали. Нам не нужно. У нас есть все свое,

– сказала Тина.

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