Відстоювали почуття, – Тіна Кароль прокоментувала скандал довкола роману з Даном Баланом

Стосунки колишніх тренерів "Голосу країни" Тіни Кароль і Дана Балана викликали неоднозначні реакції глядачів. Одні були переконані в романі артистів, інші не вірили їхньому флірту. Проте співачка несподівано заявила, що почуття таки були.

Знаменита Тіна Кароль перебуває в Казахстані в рамках промо-туру нового альбому "Красиво". Зірка зустрічається з фанами та дає відверті інтерв'ю на місяцевих телеканалах і радіостанціях. Днями вона з'явилася в студії "Авторадіо" та зробила найвідвертішу заяву про стосунки з Даном Баланом.

Цікаво Тіна Кароль ефектно позувала на радіо в костюмі Louis Vuitton: фото

Вона розповіла, що після скандального зізнання продюсера "Голосу країни" Володимира Завадюка їм з Даном Баланом довелося "відстоювати почуття". Так, артистка спровокувала нову хвилю чуток про те, що роман між ними справді був.

Нам довелося разом відстояти наше ім'я, відстояти наших шанувальників, відстояти наші почуття. І я рада, що вся ситуація розрулилася і всі все зрозуміли. Подивимося, як доля скерує наші серцеві струни,

– оголосила Тіна Кароль.

Після відвертого зізнання артистка додала: "Більш конкретної відповіді не чув ніхто".

Фоловери фан-сторінки Тіни Кароль і Дана Балана бурхливо відреагували на заяву співачки. Вони поспішили побажати знаменитостям щастя і порадили берегти одне одного:

"Любов і щирість перемогли в цій сутичці з брудним хайпом";

"Дехто здався, а ми – ні. Ми вірили до останнього, і ми дочекалися цих слів";

"Навіщо приховували? Могли б давно бути разом, а інтриги тільки руйнують стосунки плітками і негативом. Будьте щасливі й здорові, бережіть одне одного, не втрачайте часу";

"Ці почуття не приховаєш. Як я рада за цих закоханих, вони створені одне для одного".

Скандал довкола роману Тіни Кароль і Дана Балана