Тіна Кароль в літній сукні заспівала свій хіт на сіні: атмосферне відео
Джерело:Тіна Кароль
Українська співачка Тіна Кароль показала атмосферні кадри з поїздки в Карпати. Там артистка просто на сіні заспівала фрагмент зі своєї пісні "Одне серцебиття".
На відео співачка постала у літній сукні в квітковий принт. Ролик Кароль опублікувала в інстаграмі.
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Під час виконання пісні Тіна Кароль сиділа на сіні, тримаючи в руках мікрофон. Схоже, цим вона хотіла додати відео атмосферності.
Сенси роблять нашу віру сильною, а справи – доблесними. Яка надзвичайна природа України! Карпати – колиска наших традицій,
– підписала ролик Кароль.
Виглядала співачка дуже природно, адже була майже без макіяжу.
Шанувальники Кароль були приголомшені її талантом та вродою:
- "Боже, як завжди сильно прекрасно! Дякую вам!"
- "Дуже атмосферна локація, вау!"
- "Неймовірно чистий голос".
- "Яка гарна".
- "Неймовірна атмосфера".
- "Як цей образ пасує під цю пісню. Тіно, ви в усіх образах гарна, але цей – такий щирий".
Цікаво, що ролик Кароль сподобався і народній артистці Софії Ротару. Співачка під постом Тіни залишила лайк.
Що відомо про нову пісню Тіни Кароль
- До Дня незалежності України співачка презентувала пісню під назвою One Nation Under Love ("Одне серцебиття"), яку написала разом з легендарною композиторкою Дайан Уоррен.
- Цей трек присвячений Україні. В кліпі Кароль співала на фоні культового пам'ятника "Україна-Мати" у Києві. Своєю чергою Уоррен акомпанувала їй на тлі Статуї Свободи в Америці.
- Ідея створити цю композицію з'явилася у Кароль ще на початку повномасштабної війни. Нещодавно стало відомо, що пісню One Nation Under Love подали на номінацію на премію Греммі.