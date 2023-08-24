Про співпрацю зірок стало відомо в травні цього року. Тоді Кароль поділилася фотографією разом з Уоррен, згадавши про чарівну синергію, яка виникла в артисток з першої музичної ноти.

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Тіна Кароль презентувала пісню до Дня Незалежності

Довгоочікуваний дебют української версії "One Nation Under Love – Одне Серцебиття" відбувся в етері каналу "1+1". У кліпі на композицію показано "творчий місток між Україною та США". Тіна Кароль заворожувала глядачів своїм потужним вокалом біля культового пам'ятника "Україна-Мати" в Києві. Своєю чергою Дайан Уоррен акомпанувала їй на тлі величної Статуї Свободи в Америці.

За словами Тіни, композицію One Nation Under Love стала для неї більше, ніж просто треком. В цьому співачка вбачає свою важливу місію.

Це творчий місток між США та Україною. Ідея пісні в тому, щоб ті нації, які підтримують нашу державу у боротьбі, відчували об'єднаність. Ця пісня якраз є уособленням цієї єдності з музичної точки зору,

– зазначила артистка у коментарі для "ТСН".

Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Шанувальники в захваті від музичної композиції. У коментарях вони написали свої враження: