Про співпрацю зірок стало відомо в травні цього року. Тоді Кароль поділилася фотографією разом з Уоррен, згадавши про чарівну синергію, яка виникла в артисток з першої музичної ноти.
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Тіна Кароль презентувала пісню до Дня Незалежності
Довгоочікуваний дебют української версії "One Nation Under Love – Одне Серцебиття" відбувся в етері каналу "1+1". У кліпі на композицію показано "творчий місток між Україною та США". Тіна Кароль заворожувала глядачів своїм потужним вокалом біля культового пам'ятника "Україна-Мати" в Києві. Своєю чергою Дайан Уоррен акомпанувала їй на тлі величної Статуї Свободи в Америці.
За словами Тіни, композицію One Nation Under Love стала для неї більше, ніж просто треком. В цьому співачка вбачає свою важливу місію.
Це творчий місток між США та Україною. Ідея пісні в тому, щоб ті нації, які підтримують нашу державу у боротьбі, відчували об'єднаність. Ця пісня якраз є уособленням цієї єдності з музичної точки зору,
– зазначила артистка у коментарі для "ТСН".
Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Шанувальники в захваті від музичної композиції. У коментарях вони написали свої враження:
"Дуже гарна пісня, аж ком в горлі став. Тіна Кароль, як завжди ідеальна. Дякую за виконання і відчуття під час цієї пісні. Дякую, Дайан Уоррен за підтримку"; "Гордість за талановиту Тіну, гордість за незламних українців, дяка Дайан Уоррен за таку потужну пісню"; "Пісня нашого серця, відеоробота просто чудова, так багато символізму"; "До мурах, як завжди!"; "Пісня просто до мурашок і до сліз, але щасливих"; "Світовий хіт, вища місія"; "Неймовірно, в саме серце"; "Чудове виконання! Гарна пісня"; "Боже я плачу, це просто неймовірно".