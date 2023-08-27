Тіна Кароль вважає, що цей трек обов'язково має потрапити до якоїсь номінації. Нагадаємо, що в кліпі One Nation Under Love артистка співала на фоні пам'ятника "Україна-Мати" в Києві.
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Кароль оголосила, що її пісню подали на різні номінації "Греммі".
Побачимо! Навіть наш симфонічний оркестр також поданий до "Греммі". Буде видно, чи дадуть нам короткий шорт-лист чи довгий. Я не знаю. Це вже таке: "Ви мусите це зробити!",
– висловилася Тіна.
Співачка зізналася, що ідея створити композицію One Nation Under Love з'явилася ще на початку повномасштабної війни. Артистка шукала людину, яка б допомогла їй це втілити в життя.
"Я довго ходила з ідеєю, що це не просто має бути пісня, це не просто композитор має бути, це не просто проєкт. Я зверталася до багатьох продюсерів, менеджерів", – зізналася Кароль.
Водночас коли артистка зустрілися з Дайан Уоррен, то між ними одразу "виникла хімія". Вони зрозуміли, що разом створять потужну композицію.
Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: дивіться відео онлайн
"Вона надзвичайна, вона реально підтримує Україну. Вона сказала, що має пісню для мене і що дуже рада, що саме я виконаю її", – зазначила співачка.
Хто така Дайан Уоррен, з якою працює Тіна Кароль
- Це легендарна американська композиторка, яка має чимало престижних нагород, зокрема "Греммі", Emmy Awards та "Золотий глобус".
- У 2022 році вона навіть стала володаркою премії "Оскар" за видатні заслуги у кінематографі.
- За час кар'єри Дайан стала авторкою хітів відомих артистів, зокрема Вітні Г'юстон, Леді Гаги, Scorpions, Селін Діон, Тіни Тернер та багатьох інших.