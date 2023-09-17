Кісельов здивував фанів чуттєвим виконанням пісні. Кароль ще раніше запевнила, що не перекладатиме свої російськомовні пісні і дала таку можливість молодим артистам.
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Кісельов переклав пісню Тіни Кароль
Виконавець дуже чуттєво заспівав оновлену пісню. Перекладений хіт тепер має назву "Полюс неземного тяжіння". Артист переклав лише частину пісні, чи вийде трек у його виконанні повністю – невідомо.
Текст пісні "Полюс неземного тяжіння":
Полюс неземного тяжіння
Тільки ти – єдине спасіння
Холодно і без потепління
Чим далі ти, тим ближче
Ми в унісон.
Тільки ти – єдине спасіння
Полюс неземного тяжіння
Заховай мене у сновидіннях
На різних полюсах
Ми все одно разом.
Реакція мережі
Шанувальники в захваті від нового звучання пісні:
- "Які ж у Тіни класні пісні. Начебто вже давно забуті, але українською отримують нове дихання. Я кайфую".
- "Переклад українською вийшов кращим за оригінал".
- "Це неймовірне виконання. Нікіто, ти молодець"
- "Боже, як я любила цю пісню. Зараз вона ще крутіше звучить".
- "Українською це просто бомба. Я дуже радий, що Тіна не стала перекладати пісні, а дала можливість іншим проявити себе".
- "Боже, як красиво. Дуже хочеться почути повну версію".
- "Ти передав всі емоції цього хіта".
Перекладений трек сподобався і його мамі. Нікіта Кісельов показав зворушливе відео, як вперше заспівав цю пісню рідній людині. Помітно, що їй дуже сподобалося.
Артисти перекладають пісні Тіни Кароль
- Днями український артист SHUMEI презентував перекладений хіт "Вище хмар" під час великого сольного концерту Тіни Кароль у палаці "Україна". Фанам дуже сподобалася нова версія пісні.
- Переклав пісню Кароль і виконавець OKS. Він презентував кліп і оновлений трек "Ніченька". Артист зізнається – щасливий, що Тіна довірила йому свій суперхіт.
- Додамо, що Тіна Кароль заявляла, що після 24 лютого 2022 року більше не виконуватиме російськомовні пісні.