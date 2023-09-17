Кісельов здивував фанів чуттєвим виконанням пісні. Кароль ще раніше запевнила, що не перекладатиме свої російськомовні пісні і дала таку можливість молодим артистам.

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Кісельов переклав пісню Тіни Кароль

Виконавець дуже чуттєво заспівав оновлену пісню. Перекладений хіт тепер має назву "Полюс неземного тяжіння". Артист переклав лише частину пісні, чи вийде трек у його виконанні повністю – невідомо.

Текст пісні "Полюс неземного тяжіння":

Полюс неземного тяжіння

Тільки ти – єдине спасіння

Холодно і без потепління

Чим далі ти, тим ближче

Ми в унісон.

Тільки ти – єдине спасіння

Полюс неземного тяжіння

Заховай мене у сновидіннях

На різних полюсах

Ми все одно разом.

Реакція мережі

Шанувальники в захваті від нового звучання пісні:

"Які ж у Тіни класні пісні. Начебто вже давно забуті, але українською отримують нове дихання. Я кайфую".

"Переклад українською вийшов кращим за оригінал".

"Це неймовірне виконання. Нікіто, ти молодець"

"Боже, як я любила цю пісню. Зараз вона ще крутіше звучить".

"Українською це просто бомба. Я дуже радий, що Тіна не стала перекладати пісні, а дала можливість іншим проявити себе".

"Боже, як красиво. Дуже хочеться почути повну версію".

"Ти передав всі емоції цього хіта".

Перекладений трек сподобався і його мамі. Нікіта Кісельов показав зворушливе відео, як вперше заспівав цю пісню рідній людині. Помітно, що їй дуже сподобалося.

Артисти перекладають пісні Тіни Кароль