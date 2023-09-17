На видео певица предстала в летнем платье в цветочный принт. Ролик Кароль опубликовала в инстаграмме.

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Во время исполнения песни Тина Кароль сидела на сене, держа в руках микрофон. Похоже, этим она хотела прибавить видео атмосферности.

Смыслы делают нашу веру сильной, а дела – доблестными. Какая удивительная природа Украины! Карпаты – колыбель наших традиций,

– подписала ролик Кароль.

Выглядела певица очень естественно, ведь была почти без макияжа.

Почитатели Кароль были ошеломлены ее талантом и красотой:

"Боже, как всегда сильно прекрасно! Спасибо вам!"

"Очень атмосферная локация, вау!"

"Невероятно чистый голос".

"Как красиво".

"Невероятная атмосфера".

"Как этот образ подходит под эту песню. Тина, вы во всех образах хороша, но этот – такой искренний".

Интересно, что ролик Кароль понравился и народной артистке Софии Ротару. Певица под постом Тины оставила ругательство.

Что известно о новой песне Тины Кароль