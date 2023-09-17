На видео певица предстала в летнем платье в цветочный принт. Ролик Кароль опубликовала в инстаграмме.
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Во время исполнения песни Тина Кароль сидела на сене, держа в руках микрофон. Похоже, этим она хотела прибавить видео атмосферности.
Смыслы делают нашу веру сильной, а дела – доблестными. Какая удивительная природа Украины! Карпаты – колыбель наших традиций,
– подписала ролик Кароль.
Выглядела певица очень естественно, ведь была почти без макияжа.
Почитатели Кароль были ошеломлены ее талантом и красотой:
- "Боже, как всегда сильно прекрасно! Спасибо вам!"
- "Очень атмосферная локация, вау!"
- "Невероятно чистый голос".
- "Как красиво".
- "Невероятная атмосфера".
- "Как этот образ подходит под эту песню. Тина, вы во всех образах хороша, но этот – такой искренний".
Интересно, что ролик Кароль понравился и народной артистке Софии Ротару. Певица под постом Тины оставила ругательство.
Что известно о новой песне Тины Кароль
- Ко Дню независимости Украины певица представила песню под названием One Nation Under Love ("Одно сердцебиение"), которую написала вместе с легендарной композиторкой Дайан Уоррен.
- Этот трек посвящен Украине. В клипе Кароль пела на фоне культового памятника "Украина-Мать" в Киеве. В свою очередь Уоррен аккомпонировала ей на фоне Статуи Свободы в Америке.
- Идея создать эту композицию появилась у Кароль еще в начале полномасштабной войны. Недавно стало известно, что песню One Nation Under Love подали на номинацию на премию Грэмми.