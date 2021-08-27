Тіна Кароль вразила образом у вишуканій сукні з розрізом: фантастичні кадри

Напередодні Дня Незалежності Тіна Кароль знялась у чуттєвій фотосесії в образах, які продемонструвала на святкових концертах. Після урочистостей співачка оприлюднила нові фото у вишуканій сукні, в якій так і не показалась на публіці.

На українській попдіві вбрання від ліванського дому високої моди Azzi & Osta, який одягає Меган Фокс, Бейонсе, Cardi B та йорданську королеву Ранію. Серед величезного різноманіття вечірніх суконь Тіна Кароль приміряла ніжно-рожеву з фірмовим розрізом.

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У довгій приталеній сукні на одне плече співачка виглядає як принцеса Disney. Вишукана вишивка на талії та шлейф з мереживними рюшами, який бере початок від грудей, додають її образу голлівудського шарму.

Під фантастично красиве вбрання Тіна Кароль підібрала нюдові босоніжки на шпильках з ледь помітними ремінцями. Вона зумисне позувала так, аби засвітити стрункі підтягнуті ніжки.

Волосся артистка вклала в елегантні локони, а зону декольте прикрасила кольє з масивним каменем. Коштовна прикраса вдало поєднувалася з лаконічними сережками, якими Тіна Кароль довершила ніжний образ.

Тіна Кароль у вишуканій сукні з розрізом / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль у вишуканій сукні з розрізом / Фото з інстаграму співачки