Тіна Кароль вразила образом у вишуканій сукні з розрізом: фантастичні кадри
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Напередодні Дня Незалежності Тіна Кароль знялась у чуттєвій фотосесії в образах, які продемонструвала на святкових концертах. Після урочистостей співачка оприлюднила нові фото у вишуканій сукні, в якій так і не показалась на публіці.
На українській попдіві вбрання від ліванського дому високої моди Azzi & Osta, який одягає Меган Фокс, Бейонсе, Cardi B та йорданську королеву Ранію. Серед величезного різноманіття вечірніх суконь Тіна Кароль приміряла ніжно-рожеву з фірмовим розрізом.
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У довгій приталеній сукні на одне плече співачка виглядає як принцеса Disney. Вишукана вишивка на талії та шлейф з мереживними рюшами, який бере початок від грудей, додають її образу голлівудського шарму.
Під фантастично красиве вбрання Тіна Кароль підібрала нюдові босоніжки на шпильках з ледь помітними ремінцями. Вона зумисне позувала так, аби засвітити стрункі підтягнуті ніжки.
Волосся артистка вклала в елегантні локони, а зону декольте прикрасила кольє з масивним каменем. Коштовна прикраса вдало поєднувалася з лаконічними сережками, якими Тіна Кароль довершила ніжний образ.
Тіна Кароль у вишуканій сукні з розрізом / Фото з інстаграму співачки
Тіна Кароль у вишуканій сукні з розрізом / Фото з інстаграму співачки
Тіна Кароль у вишуканій сукні з розрізом / Фото з інстаграму співачки
Останні образи Тіни Кароль:
- На церемонії нагородження премією "Національна легенда України" співачка постала в розкішній блакитній сукні від ліванського бренду Azzi & Osta.
- Для виступу з італійським тенором Андреа Бочеллі попдіва обрала обтислу жовту сукню з бантиками та декольте.
- Зірка оцінила творчість ще одного ліванського модельєра Жоржа Чакри. Вона приміряла його молочну сукню з блискучою вишивкою.
- На державному концерті на "Олімпійському" Кароль з'явилась у топі зі світлодіодами від французької дизайнерки Clara Daguin.