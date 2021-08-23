22 серпня відбулась церемонія нагородження відзнакою "Національна легенда України". Серед гостей було чимало українських знаменитостей. Зокрема, на захід завітала виконавиця Тіна Кароль, яка виступила на концерті.

До теми У мережі показали архівне фото Тіни Кароль: як виглядала зірка у 14 років

Образ Тіни Кароль

Перед виступом знаменитість влаштувала неймовірну фотосесію, в якій продемонструвала своє розкішне вбрання. Вона позувала перед камерою у ніжно-блакитній сукні з пишною багатошаровою спідницею та оригінальним топом на тонких бретелях.

Тіна Кароль доповнила сукню з колекції ліванського бренду Azzi & Osta аксесуарами від Swarovski – каблучками з кольоровим камінням та сережками.

Співачка розпустила волосся та вклала його легкими локонами. На обличчі зірка зробила вишуканий макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала рожевою помадою.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Підписники знаменитості із захопленням відреагували на її новий концертний look. Вони навіть порівнюють Тіну Кароль з принцесою: