Популярна українська співачка Тіна Кароль у День Незалежності України опублікувала на особистій сторінці новий допис. У ньому вона привітала усіх зі святом та показала новий вишуканий образ.

До слова "Принцеса з мультиків": Тіна Кароль вразила концертним образом у розкішній блакитній сукні

Образ Тіни Кароль

Виконавиця позувала перед камерою на світлому тлі. Вона приміряла розкішну сукню молочного кольору з блискучою вишивкою, оригінальною вставкою у вигляді квітки та довгим шлейфом.

Це – вбрання з одної з колекцій успішного ліванського модельєра Жоржа Чакри. Одяг, створений ним, завжди презентують на Тижні моди в Парижі.

Тіна Кароль доповнила ефектний аутфіт срібними сережками-підвісками та браслетом у такому самому стилі. Вона розпустила волосся та вклала його локонами.

На обличчі знаменитості красувався макіяж. Співачка підкреслила очі нюдовими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала помадою насиченого червоного кольору.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Під публікаціями артистки користувачі мережі завжди активно коментують її образи. Новий look Тіни Кароль також сподобався шанувальникам: