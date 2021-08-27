На украинской поп-диве наряд от ливанского дома высокой моды Azzi & Osta, который одевает Меган Фокс, Бейонсе, Cardi B и иорданскую королеву Ранию. Среди огромного многообразия вечерних платьев Тина Кароль примеряла нежно-розовое с фирменным разрезом.
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В длинном приталенном платье на одно плечо певица выглядит как принцесса Disney. Изысканная вышивка на талии и шлейф с кружевными рюшами, который берет начало от груди, добавляют ее образу голливудского шарма.
Под фантастически красивый наряд Тина Кароль подобрала нюдовые босоножки на шпильках с едва заметными ремешками. Она умышленно позировала так, чтобы засветить стройные подтянутые ножки.
Волосы артистка уложила в элегантные локоны, а зону декольте украсила колье с массивным камнем. Ценное украшение удачно сочеталось с лаконичными серьгами, которыми Тина Кароль завершила нежный образ.
Тина Кароль в изысканном платье с разрезом / Фото из инстаграма певицы
Тина Кароль в изысканном платье с разрезом / Фото из инстаграма певицы
Тина Кароль в изысканном платье с разрезом / Фото из инстаграма певицы
Последние образы Тины Кароль:
- На церемонии награждения премией "Национальная легенда Украины" певица предстала в роскошном голубом платье от ливанского бренда Azzi & Osta.
- Для выступления с итальянским тенором Андреа Бочелли поп-дива выбрала облегающие желтое платье с бантиками и декольте.
- Звезда оценила творчество еще одного ливанского модельера Жоржа Чакры. Она примерила его молочное платье с блестящей вышивкой.
- На государственном концерте на "Олимпийском" Кароль появилась в топе со светодиодами от французского дизайнера Clara Daguin.