24 серпня на НСК "Олімпійському" відбувся великий святковий концерт "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни". Серед понад 30 артистів, які виступили перед глядачами, була Тіна Кароль, яка запалила публіку неймовірним попурі зі своїх пісень.

Дивіться також Тіна Кароль у жовтій сукні виступила з Андреа Бочеллі: ефектні фото

Образ Тіни Кароль на "Олімпійському"

Для виступу на головній сцені країни у День Незалежності артистка обрала оригінальне вбрання. Вона вийшла до глядачів у чорному широкому комбінезоні, що був розшитий стразами. Зазвичай аутфіти Тіни підкреслюють її фігуру, а цього разу вона вирішила доповнити look топом ручної роботи від французької дизайнерки Clara Daguin. Модельєрка досліджує поєднання моди та технологій, тому у своєму одязі часто використовує світло.

Топ на тонких бретелях спереду прикрасили величезною кількістю світлодіодів з оптичним волокном та вплетеними сенсорними нитками. Також на ньому був зображений символ у вигляді ока та довга торочка, яка яскраво виблискувала на сцені.



Топ Тіни Кароль з виступу на "Олімпійському" / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Такий look Кароль поєднала з чорними туфлями-човниками на високих підборах. Волосся вона вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з насиченою червоною помадою на губах.

Фото та відео виступу Тіни Кароль на Олімпійському



Тіна Кароль на "Олімпійському" / Фото JetSetter